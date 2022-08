'Cerco cento operai ma nessuno risponde'. Allarme agricoltura: frutteti senza braccia (Di domenica 14 agosto 2022) Virgilio Peruzzi da mesi lancia annunci. 'Se entro il 10 settembre non avrò addetti, rischio il raccolto già colpito dalla ... Leggi su lanazione (Di domenica 14 agosto 2022) Virgilio Peruzzi da mesi lancia annunci. 'Se entro il 10 settembre non avrò addetti, rischio il raccolto già colpito dalla ...

