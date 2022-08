CdS – Mendes ha offerto Ronaldo all’Inter | secco no dei nerazzurri

Leggi su intermagazine

(Di domenica 14 agosto 2022) CristianoClamoroso retroscena di mercato riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi. Secondo il quotidiano romano, Jorgeavrebbe propostoCristianono deisoprattutto in relazione all’elevato ingaggio dell’attaccante portoghese. “Cristianonelle scorse settimane è stato un’opportunità di mercato sia per l’Inter sia per il Milan. Diciamo tra fine giugno e inizio luglio quando il club di viale della Liberazione e quello di via Aldo Rossi hanno ricevuto una chiamata di Jorge, desideroso di sondare il terreno e capire se ci fossero i margini per riportare il cinque volte Pallone d’Oro in Italia, su una delle due sponde del ...