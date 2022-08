Cavigliere | body chain | orecchini colorati e collanine sottili I bijoux accompagnano anche il costume da bagno | per brillare sulla sabbia

(Di domenica 14 agosto 2022) Nell’elenco degli accessori da non dimenticare per un perfetto look da spiaggia, da qualche tempo si registrano dei nuovi arrivati che hanno già conquistato cuori e ombrelloni. Insieme acon perle e, lecompletano la folta schiera di gioielli da sfoggiare sul bagnasciuga nell’Estate 2022. Per dare un twist al classicoda, per, per illuminare la pelle abbronzata: quest’anno i preziosi si portanoal mare. I gioielli per il mare ...

Elle

... curiosando, siamo rimasti colpiti dalla bellezza di tutti i gioielli, come ilChain in Argento placcato in oro, il baciamano, la catena, il bracciale cordino nero, le, insomma la ...... curiosando, siamo rimasti colpiti dalla bellezza di tutti i gioielli, come ilChain in Argento placcato in oro, il baciamano, la catena, il bracciale cordino nero, le, insomma la ... 10 gioielli per il corpo da avere ora per impreziosire i look da spiaggia dell'Estate 2022