Castelvetrano si ribella alla mafia | canti | balli e slogan contro Messina Denaro

Agenzia ANSA

... ha lanciato un appello: "Lo Stato non può e non deve abbandonare chi si sial pizzo, chi ...ha sottolineato la valenza simbolica dell'iniziativa in un territorio come quello di: "...... ha lanciato un appello: "Lo Stato non può e non deve abbandonare chi si sial pizzo, chi ...ha sottolineato la valenza simbolica dell'iniziativa in un territorio come quello di: "... Mafia: migliaia di giovani sfidano Messina Denaro ballando - Sicilia Oltre diecimila giovani hanno ballato fino a notte fonda, scandendo slogan c ontro la mafia , nel Parco di Selinunte a Castelvetrano , un tempo «regno» del ...