Canottaggio, Federica Cesarini: "Condizioni meteo sfavorevoli"; Valentina Rodini: "Non ho rimpianti, penso al Mondiale" (Di domenica 14 agosto 2022) Federica Cesarini e Valentina Rodini non riescono a difendere il titolo continentale ottenuto l'anno scorso a Varese e si aggiudicano la medaglia di bronzo nel doppio femminile pesi leggeri nell'ultima giornata dei Campionati Europei di Canottaggio 2022 a Monaco di Baviera, in Germania. Le campionesse olimpiche in carica non sono riuscite ad esprimersi al top del potenziale anche a causa del forte vento contrario, condizione che sfavorisce maggiormente la coppia azzurra rispetto alle barche rivali nella lotta per il podio. Gran Bretagna in trionfo con 5?51 di vantaggio sulla Francia e 9?05 sull'Italia, che ha avuto la meglio sull'Irlanda in volata grazie ad una bella progressione negli ultimi 500 metri. "Oggi le Condizioni del campo non aiutavano nessuno, in particolare modo noi che ...

