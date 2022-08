Canottaggio | Europei 2022 | azzurri in altre otto finali | occhi puntati sui doppi pesi leggeri

(Di domenica 14 agosto 2022) Dopo cinque medaglie, tre ori e due bronzi nella giornata di ieri, l’Italia va a caccia di altri allori nell’ultima sessione deglidie paradi Monaco di Baviera. Altri dodici titoli da assegnare, con l’Italia presente in. Tanta attesa per le due coppie di: Pietro Ruta e Stefano Oppo sono pronti a sfidare l’Irlanda di Fintan McCarthy e Paul O’Donovan, campioni olimpici in carica, mentre nella gara femminile saranno Valentina Rodini e Federica Cesarini ad avere il bersaglio sulla schiena, con la coppia britannica Emily Craig-Imogen Grant pronta a sfruttare qualsiasi disattenzione. Medaglia sicura per Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio ed Arianna Noseda, che nel quattro di coppia ...

Eurosport_IT : Europei Canottaggio, medaglie Italia ?????? ?? PR1 ?? Quattro di coppia pesi leggeri maschile ?? Quattro di coppia masc… - Agenzia_Ansa : Canottaggio: agli Europei di Monaco tre ori per l'Italia. Trionfo di Perini nel singolo PR1, del quattro di coppia… - FF_AAediPolizia : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? canottaggio Monaco di Baviera #Fiammeoro???????sul podio con #MartinoGoretti oro??nel quattro di cop… - RaiSport : European Championships di #Monaco e Europei di #nuoto #Roma2022: le gare della 4ª giornata in diretta su #RaiSport,… - Nuotomania : DA OASPORT - #ArrampicataSportiva #Artistica #Canottaggio #Ciclismo Calendario Europei 2022 oggi: orari tutti gli s… -

OA Sport

ITALIANI IN GARA2022 DOMENICA 14 AGOSTO Sessione mattutina 10.30" singolo maschile, finale B: Matteo Sartori 11.20" singolo pesi leggeri maschile, finale : Gabriel Soares ...ITALIANI IN GARA2022 OGGI DOMENICA 14 AGOSTO 09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA " boulder femminile, semifinale: ... MILAN Jonathan, MOZZATO Luca, TRENTIN Matteo, VIVIANI Elia 10.30" ... LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: straordinario oro del quattro di coppia maschile! Ottimo bronzo per il doppio femminile TERNI Assegnati i quattro milioni per il Centro di canottaggio di Piediluco. "Con decreto del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo aver superato anche la fase con ...Si parte con Gabriel Soares nel singolo pesi leggeri maschile, per poi continuare con Stefania Buttignon nella medesima categoria al femminile. L’Italia sarà infine impegnata nella finale a due del qu ...