Calendario Europei nuoto artistico Roma oggi: orari 14 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 14 agosto 2022) Proseguono a Roma gli Europei 2022 di nuoto artistico. Nella piscina all’interno dello stadio Nicola Pietrangeli si svolgeranno nella giornata odierna altre tre gare e lo spettacolo di certo non mancherà. Si comincerà dalle ore 9:30 prima con la finale del solo libero femminile e poi con quella del solo libero maschile, prove in cui vedremo in azione Linda Cerruti e Giorgio Minisini. Il programma si concluderà nel pomeriggio alle 15:00 con la finale del combinato libero a squadre. Qui gareggeranno per l’Italia Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. Le tre prove odierne si vedranno in diretta tv su Rai Sport + HD (solo per le due finali del mattino), Rai 2 (solo per il combinato ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Proseguono agli2022 di. Nella piscina all’interno dello stadio Nicola Pietrangeli si svolgeranno nella giornata odierna altre tre gare e lo spettacolo di certo non mancherà. Si comincerà dalle ore 9:30 prima con la finale del solo libero femminile e poi con quella del solo libero maschile, prove in cui vedremo in azione Linda Cerruti e Giorgio Minisini. Ilsi concluderà nel pomeriggio alle 15:00 con la finale del combinato libero a squadre. Qui gareggeranno per l’Italia Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. Le tre prove odierne si vedranno in diretta tv su Rai Sport + HD (solo per le due finali del mattino), Rai 2 (solo per il combinato ...

