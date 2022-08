Calendario Europei arrampicata sportiva oggi: orari 14 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 14 agosto 2022) Nuova giornata importante a Monaco di Baviera per quanto riguarda i campionati Europei 2022 di arrampicata sportiva. La rassegna continentale si prepara per entrare nella seconda intensa settimana di prove, la parete teutonica è pronta per assegnare delle nuove medaglie. Come accaduto per le qualificazioni, oggi si procederà in modo inverso rispetto a quanto accaduto ieri. Vi saranno infatti le semifinali e le successive finali per quanto riguarda il Boulder femminile ed il Lead maschile, due gare che si prospettano molto interessanti. Giorgia Tesio, Giulia Medici e Camilla Moroni spiccano nella competizione riservata alle donne, mentre Filip Schenk, Michael Piccolruaz e Stefano Ghisolfi sono attesi a dare battaglia tra gli uomini. Da rimarcare l’assenza di Laura Rogora, in difficoltà dopo un problema ad un dito. Rai2 ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Nuova giornata importante a Monaco di Baviera per quanto riguarda i campionati2022 di. La rassegna continentale si prepara per entrare nella seconda intensa settimana di prove, la parete teutonica è pronta per assegnare delle nuove medaglie. Come accaduto per le qualificazioni,si procederà in modo inverso rispetto a quanto accaduto ieri. Vi saranno infatti le semifinali e le successive finali per quanto riguarda il Boulder femminile ed il Lead maschile, due gare che si prospettano molto interessanti. Giorgia Tesio, Giulia Medici e Camilla Moroni spiccano nella competizione riservata alle donne, mentre Filip Schenk, Michael Piccolruaz e Stefano Ghisolfi sono attesi a dare battaglia tra gli uomini. Da rimarcare l’assenza di Laura Rogora, in difficoltà dopo un problema ad un dito. Rai2 ...

