(Di domenica 14 agosto 2022) Elezioni politiche 2022, la diretta. Ore 15.00: non temiamo il giudizio degli italiani«Anni e anni al governo senza vincere un'elezione: per questo alla...

globalistIT : - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Calenda: fiamma nel simbolo grave errore della Meloni. Berlusconi: «Il Colle? È fuori dalla mia testa» - Libero_official : #CarloCalenda attacca (ancora) #GiorgiaMeloni: 'Un grave errore tenere la fiamma nel simbolo'. La leader di FdI la… - News24_it : Elezioni, la diretta - Meloni: 'Fiamma nel simbolo di FdI? Ne andiamo fieri'. Calenda: 'E' un errore, rischiamo iso… - ErnestUdogwu : RT @askanews_ita: #Calenda dice che #Meloni commette un grave errore “a non togliere la fiamma dal simbolo” #Elezioni -

Il Sole 24 ORE

Latricolore nel simbolo di Fratelli d'Italia finisce anche nel mirino di Carloche evoca l'isolamento internazionale dell'Italia se ci sarà un governo di centrodestra 'a causa della ...Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo. 'All'estero l'ostentata matrice missina di Fratelli d'Italia renderà impossibile avere normali relazioni con i partner internazionali. Il ... Pd, domani la lista delle candidature. Calenda: «Meloni Errore tenere la fiamma» Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...“Ho riconosciuto, unico avversario, a Giorgia Meloni la nettezza delle sue affermazioni sul ripudio del fascismo. È tuttavia un grave errore tenere il simbolo di un partito fascista come l’Msi nel sim ...