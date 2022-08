Caldo e temporali | estate in crisi | il meteo di Ferragosto

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sole,, maltempo,: checi aspetta ae nei giorni a seguire? A fare il punto è il sito www.iL.it che ricorda come “molti anni fa la rottura dell’avveniva quasi sempre a metà mese: intorno aarrivavano le prime perturbazioni atlantiche a guastare il tempo. Negli ultimi anni l’anticiclone ha invece spesso dominato il tempo italiano con sole ealmeno fino alla prima decade di settembre: questo 2022 decisamente bizzarro vuole sorprenderci ancora e potremo ricevere novitàinteressanti”. “Il 2022 è iniziato con un’ondata dianomalo per Capodanno, è proseguito con l’assenza delle nevicate in montagna durante l’inverno e con pochissime ...