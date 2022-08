Calciomercato.com – LIVE Premier, Chelsea-Tottenham 1-0: Koulibaly alla prima in casa! Il Nottingham batte il West Ham 1-0 | Primapagina (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-14 17:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Prosegue il programma della seconda giornata di Premier League. Dopo le tante partite disputate ieri, tra cui spiccano le vittorie dell’Arsenal e del Manchester City ma soprattutto il tracollo dello United, uscito sconfitto in casa del Brenford per 4-0, altre due sfide in programma oggi. Alle 15:00 sono scese in campo il Nottingham Forest e il West Ham; entrambe cercavano i primi punti stagionali ma solo i padroni di casa sono riusciti a centrare l’obiettivo. A decidere il gol di Awoniyi nel primo tempo. Gli Hammers sbagliano un rigore con Rice mentre Scamacca entra solamente al 69esimo. A seguire, il big match di questo week end di calcio inglese. A Stamford Bridge si sfideranno il Chelsea e il ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-14 17:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: Prosegue il programma della seconda giornata diLeague. Dopo le tante partite disputate ieri, tra cui spiccano le vittorie dell’Arsenal e del Manchester City ma soprattutto il tracollo dello United, uscito sconfitto in casa del Brenford per 4-0, altre due sfide in programma oggi. Alle 15:00 sono scese in campo ilForest e ilHam; entrambe cercavano i primi punti stagionali ma solo i padroni di casa sono riusciti a centrare l’obiettivo. A decidere il gol di Awoniyi nel primo tempo. Gli Hammers sbagliano un rigore con Rice mentre Scamacca entra solamente al 69esimo. A seguire, il big match di questo week end di calcio inglese. A Stamford Bridge si sfideranno ile il ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, Giovanni #Simeone arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche ?? - cmdotcom : Inter, Marotta gela Inzaghi: 'Mercato chiuso? Normale che dica così, ma noi abbiamo degli obbighi. Il difensore...' - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per… - sportli26181512 : Bologna, Bonifazi: 'L'obiettivo è migliorare quanto fatto l'anno scorso. Mihajlovic? La sua presenza ci aiuta': Il… - sportli26181512 : Torino, trovato l'erede di Bremer: investimento da oltre 10 milioni: Il Torino stringe sempre di più per Perr Schuu… -