Calcio | Serie B | i risultati della prima giornata

sportface2016 : #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 2' - BEEECAOOO! Svetta da calcio d'angolo il bianconero, che di testa segna il primo gol di ques… - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - Gazzetta_it : Lazzari incontenibile, 7,5. Maximiano disastro, 4. #LazioBologna le #pagelle - sportface2016 : Dopo quattro ore di disservizio #Dazn torna a funzionare #SerieA -

Il Sole 24 Ore

Una vittoria di misura per cominciare con il piede giusto una stagione dalle enormi aspettative. Grazie a un diagonale vincente di Cristante la Roma di Mourinho riesce ad espugnare l'Arechi e a ...LA SPEZIA - Allo stadio Picco si affrontavano due squadre che hanno proseguito in parallelo lo stesso percorso, che va dalla salvezza celebrata nella scorsa primavera al cambio in tandem dei due ... Chi vincerà il campionato di calcio di serie A - Info Data (ANSA) - ROMA, 14 AGO - Genoa batte Venezia 2-1 (0-1) in una partita della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. I gol: nel ...Cittadella-Pisa 4-3, Gorini (“Bravi a sfruttare loro assenze”) e Maran (“Fermi 7 minuti dal primo al secondo rigore”) Parma-Bari 2-2, voci Pecchia (“Abbiamo creato tanto”) e Mignani (“Contento del ris ...