Calcio: Serie A, Spezia-Empoli 1-0 alla fine del primo tempo

La Spezia, 14 ago. - (Adnkronos) - Lo Spezia è in vantaggio per 1-0 sull'Empoli al termine del primo tempo del posticipo domenicale della prima giornata di Serie A, in corso allo stadio 'Picco' della città ligure. Di Nzola al 36' il gol dei padroni di casa.

