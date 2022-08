Calcio in tv | disservizi Dazn | si sveglia anche il mondo politico | Ora basta | intervenga l’Agcom

(Di domenica 14 agosto 2022) “La Legastanno sequestrando il campionato diai tifosi paganti, a causa dei malfunzionamenti. Il campionato comincia nel peggiore dei modi. A questo punto si rende necessario l’intervento del”. Lo scrive su Twitter il segretario di Piu’ Europa, e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. Un invito fatto proprio da tutti i partiti. Per Carlo Calenda “è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro colpendo una grande azienda che aveva investito in Italia e facinema, serie e cultura”. “Da abbonato acredo che il servizio che stanno offrendo faccia schifo”, scrive dal canto suo Matteo Salvini. E il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: “I prezzi li alza mapeggiora il servizio. Avvio ...

Corriere : Dazn, ancora guai con le partite di serie A e, disservizi con la Liga in tutto il mondo - sportface2016 : #Dazn, prima giornata da incubo: oltre tre ore di disservizi, utenti e tifosi infuriati - fanpage : #DAZN continuano i problemi: tifosi inferociti - blidonni : RT @simonebaldelli: Dopo i gravi disservizi su trasmissione streaming delle partite di calcio da parte di @DAZN_IT è necessario l'intervent… - hbk_89 : RT @Gazzetta_it: Dazn, giornata di disservizi. La piattaforma si scusa e propone un link alternativo -

Solo ieri si diceva: "Anno nuovo, vita vecchia" . Oggi la riconferma: Dazn continua a non funzionare, creandoagli utenti. Gli abbonati lamentano costanti problemi di visione delle partite, che sono tornati già alla prima giornata di Serie A. La piattaforma oggi si è scusata, invitando i tanti che ...Segnalatisia per le gare delle 18.30 (Fiorentina - Cremonese e Lazio - Bologna), sia ... "La pirateria uccide il, ma Dazn non te lo fa vedere", il sarcasmo di un abbonato. La ...“La Lega Calcio e Dazn stanno sequestrando il campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa dei malfunzionamenti. Il campionato comincia nel peggiore dei modi. A questo punto si rende necessario l’i ...I problemi di streaming di Dazn nella prima giornata di campionato di Serie A mettono a dura prova anche il mondo della politica. E la condanna per i disservizi riscontrati dagli abbonati per Salernit ...