"Calci, pugni e pistola in bocca...". Il racconto choc della rapina a Brumotti (Di domenica 14 agosto 2022) In vacanza a Los Angeles con la compagna, Vittorio Brumotti è stato aggredito da un gruppo di rapinatori di colore che gli hanno rubato zaino e orologio Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 agosto 2022) In vacanza a Los Angeles con la compagna, Vittorioè stato aggredito da un gruppo ditori di colore che gli hanno rubato zaino e orologio

matteosalvinimi : Cremona, ecco a voi la semplice giornata di una risorsa in Italia! Blocca la strada davanti alla stazione, si scagl… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Davide Ferrerio, 20enne ridotto in fin di vita per uno sguardo a una ragazza. «Picchiato a calci e pugni» - fanpage : Sinisa Mihajlovic ha registrato un toccante video per un giovane tifoso del Bologna, ridotto in gravi condizioni co… - marcocarezzano : Sarà un caso ma tutti quelli che conosco che sono andati in vacanza in Calabria hanno avuto problemi e giurato di n… - bizcommunityit : Davide Ferrerio, 20enne ridotto in fin di vita per uno sguardo a una ragazza. «Picchiato a calci e pugni» -