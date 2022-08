Britney Spears, l’ex marito condannato a 64 giorni di carcere: ha fatto irruzione al matrimonio della popstar tentando di sabotarlo (Di domenica 14 agosto 2022) l’ex marito di Britney Spears Jason Alexander è stato condannato per violazione di domicilio aggravata e percosse dopo aver tentato di rovinare le nozze della pop star avvenute a giugno. Alexander, 40 anni e amico d’infanzia della stella del pop, fu sposato con Spears per meno di 3 giorni. Per lui la corte ha stabilito la pena di 64 giorni di carcere, già scontati: l’accusa ha ritirato le accuse di stalking e atti vandalici. Lo scorso 9 giugno Alexander tentò di mandare all’aria il matrimonio della cantante con il fidanzato Sam Asghari, avvenuto nella villa di Thousand Oaks, in California: secondo un testimone sentito nel processo, il 40enne si sarebbe chiuso nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022)diJason Alexander è statoper violazione di domicilio aggravata e percosse dopo aver tentato di rovinare le nozzepop star avvenute a giugno. Alexander, 40 anni e amico d’infanziastella del pop, fu sposato conper meno di 3. Per lui la corte ha stabilito la pena di 64di, già scontati: l’accusa ha ritirato le accuse di stalking e atti vandalici. Lo scorso 9 giugno Alexander tentò di mandare all’aria ilcantante con il fidanzato Sam Asghari, avvenuto nella villa di Thousand Oaks, in California: secondo un testimone sentito nel processo, il 40enne si sarebbe chiuso nella ...

FQMagazineit : Britney Spears, l’ex marito condannato a 64 giorni di carcere: ha fatto irruzione al matrimonio della popstar tenta… - MartaFarasha : 'Mamma, che bella questa canzone, chi la canta?' 'Britney Spears' - Miss_Salander : no ragazzi TRAGEDIA hanno eliminato la gif di san e britney spears che si girano la mia vita non ha più senso - ProDocente : Britney Spears, l’ex marito accusato di stalking per aver fatto irruzione alle nozze: non le si potrà avvicinare pe… - hwnryeilish : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears menziona il brano “Hold Me Closer” in collaborazione con Elton John su Instagram: “Non vedo l’ora che… -