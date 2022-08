Brasile, per Leonardo nuove commesse per tre elicotteri per il trasporto Vip (Di domenica 14 agosto 2022) La leadership di Leonardo nel mercato mondiale degli elicotteri bimotore per trasporto VIP/corporate continua a crescere con nuovi ordini annunciati a LABACE 2022 (San Paolo, Brasile, 9-11 agosto) e comprendenti due AW169 e un AW109 Trekker. Nello specifico, un AW169 e l’AW109 Trekker saranno consegnati ad un operatore privato nel quarto trimestre 2023. L’altro elicottero AW169 sarà fornito al suo operatore nel terzo trimestre del prossimo anno. Gli elicotteri saranno dotati di configurazioni dedicate e interni altamente personalizzati e beneficeranno di pacchetti completi di assistenza tecnica forniti dal nuovo Centro di Supporto Logistico di Itapevi. Questi ordini portano a 14 unità il totale di AW169 acquistati da operatori VIP in Brasile, a conferma del crescente successo di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) La leadership dinel mercato mondiale deglibimotore perVIP/corporate continua a crescere con nuovi ordini annunciati a LABACE 2022 (San Paolo,, 9-11 agosto) e comprendenti due AW169 e un AW109 Trekker. Nello specifico, un AW169 e l’AW109 Trekker saranno consegnati ad un operatore privato nel quarto trimestre 2023. L’altro elicottero AW169 sarà fornito al suo operatore nel terzo trimestre del prossimo anno. Glisaranno dotati di configurazioni dedicate e interni altamente personalizzati e beneficeranno di pacchetti completi di assistenza tecnica forniti dal nuovo Centro di Supporto Logistico di Itapevi. Questi ordini portano a 14 unità il totale di AW169 acquistati da operatori VIP in, a conferma del crescente successo di ...

