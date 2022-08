Bologna Lucumì, accordo trovato col Genk: i dettagli (Di domenica 14 agosto 2022) Il Bologna sta lavorando sul mercato per un difensore e avrebbe chiuso l’accordo con il Genk per Lucumì Il Bologna sta lavorando sul mercato per un difensore e avrebbe chiuso l’accordo con il Genk per Lucumì. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe atteso per domani in città. accordo trovato sulla base di 8 milioni al Genk e contratto quadriennale da un milione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Ilsta lavorando sul mercato per un difensore e avrebbe chiuso l’con ilperIlsta lavorando sul mercato per un difensore e avrebbe chiuso l’con ilper. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe atteso per domani in città.sulla base di 8 milioni ale contratto quadriennale da un milione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

