Bologna, Bonifazi: 'L'obiettivo è migliorare quanto fatto l'anno scorso. Mihajlovic? La sua presenza ci aiuta' (Di domenica 14 agosto 2022) Il difensore del Bologna Kevin Bonifazi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'esordio in campionato contro la Lazio: "L'obiettivo... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) Il difensore delKevinha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'esordio in campionato contro la Lazio: "L'...

sportli26181512 : Bologna, Bonifazi: 'L'obiettivo è migliorare quanto fatto l'anno scorso. Mihajlovic? La sua presenza ci aiuta': Il… - Babi_Cirillo : Confermato il 3-5-2 per la prima del #Bologna di Sinisa #Mihajlovic. Fuori #Bonifazi, dentro #Lykogiannis. In attac… - tuttomercatoo : Probabili #LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe… - BFCNews1909 : #Bologna Praticamente chiusi #Lucumí e #Sosa. Passi avanti anche per #Daniliuc. Se entrano tutti e tre può uscire #Bonifazi - Dan_Giaco : @GionnyBfc @BolognaSpazio @MatteoMasina1 @CorSport Se rottamano bonifazi il mio voto al mercato estivo del bologna… -