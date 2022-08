Berlusconi | ' Colle fuori dalla mia testa' Ultimo giorno per la presentazione dei simboli

(Di domenica 14 agosto 2022) - Oggi alle 16 scade il termine per ladeielettorali. Giorgia Meloni rilancia sul presidenzialismo e precisa 'Deve entrare in vigore nella legislatura successiva al varo della ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi presidente del Senato? Dopo il fallimento della corsa al Colle ora il pregiudicato punta alla sec… - Frances74521618 : RT @alesallusti: Berlusconi e il Colle? Cosa fecero Napolitano e Monti... ?? - GuadagnoRaffae2 : RT @alesallusti: Berlusconi e il Colle? Cosa fecero Napolitano e Monti... ?? - LiliyaBoyanova : RT @PietroSalvatori: Nei rapporti tra Berlusconi e Mattarella ha un peso peculiare quel che è successo lo scorso 20 luglio, quando il Caval… -

- Oggi alle 16 scade il termine per la presentazione dei simboli elettorali. Giorgia Meloni rilancia sul presidenzialismo e precisa 'Deve entrare in vigore nella legislatura successiva al varo della ...Giorgia Meloni tira le orecchie a Silvioper la gaffe che ha fatto su Sergio Mattarella e sul cambio della guardia al. La leader del centrodestra conferma il pieno sostegno all'elezione popolare del Presidente della ...Oggi alle 16 scade il termine per la presentazione dei simboli elettorali. Giorgia Meloni rilancia sul presidenzialismo e precisa "Deve entrare in vigore nella legislatura successiva al varo della ...Elezioni politiche 2022, la diretta. Berlusconi: il Colle È fuori dalla mia testa «Se voglio andare al Quirinale Assolutamente è fuori dalla ...