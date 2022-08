Benevento | avvio shock | il Cosenza sbanca il “Vigorito” | inizio tra i fischi

(Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Inizia nel peggiore dei modi la stagione del. I giallorossi, in virtù dei rinnovati programmi societari, perdono il primo scontro salvezza del nuovo campionato, facendosi superare in casa dal. Decide un gol di Larrivey, su gentile assistenza di Tello. I calabresi capitalizzano al massimo una delle poche occasioni avute, di contro unfiglio delle sue contraddizioni, ridimensionato e avaro di idee tattiche. Una squadra in costante involuzione, nonostante sia soltanto la prima giornata di campionato i segnali che si avvertono non sono certamente incoraggianti e il calendario adesso si fa in salita. L’peggiore davanti a nove spettatori che non hanno risparmiatoalla squadra al novantesimo. La partita – Caserta ...

