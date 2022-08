Ben Affleck e Jennifer Lopez, il retroscena sulla luna di miele: «Lui ha perso la testa e si è infuriato, ecco il motivo» (Di domenica 14 agosto 2022) Ben Affleck si è infuriato con i paparazzi a Parigi, durante la luna di miele con Jennifer Lopez. L’attore americano, molto geloso della sua J-Lo, questa volta avrebbe completamente «perso la testa» e si sarebbe scagliato contro alcuni reporter, che provavano a “rubare” attimi di intimità dei due nella capitale francese. A raccontarlo è Page Six, che ha citato una fonte anonima. Ben Affleck si è infuriato con i paparazzi a Parigi, durante la luna di miele con Jennifer Lopez. L’attore americano, molto geloso della sua J-Lo, questa volta avrebbe completamente «perso la testa» e si sarebbe scagliato contro alcuni ... Leggi su blog.libero (Di domenica 14 agosto 2022) Bensi ècon i paparazzi a Parigi, durante ladicon. L’attore americano, molto geloso della sua J-Lo, questa volta avrebbe completamente «la» e si sarebbe scagliato contro alcuni reporter, che provavano a “rubare” attimi di intimità dei due nella capitale francese. A raccontarlo è Page Six, che ha citato una fonte anonima. Bensi ècon i paparazzi a Parigi, durante ladicon. L’attore americano, molto geloso della sua J-Lo, questa volta avrebbe completamente «la» e si sarebbe scagliato contro alcuni ...

