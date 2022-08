Belén Rodriguez, altro che Stefano De Martino: sempre più vicina all’attore turco (Di domenica 14 agosto 2022) sempre più insistenti le voci di un avvicinamento tra Belén Rodriguez e l’affascinante attore turco. E’ addio a Stefano De Martino? Non si arresta la vacanza della showgirl Belén Rodriguez. Difatti, stando alle molteplici foto social, in queste ultime ore è all’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, con la sua famiglia. Chissà quale sarà la prossima meta, prima del tanto temuto rientro alla quotidianità. Belén Rodriguez, Can Yaman e Stefano De Martino – AltranotiziaMa come la villeggiatura anche il gossip, inerente la sua vita privata, non accenna a placarsi e, a tal proposito, si vocifera sempre più ostinatamente di un ... Leggi su altranotizia (Di domenica 14 agosto 2022)più insistenti le voci di un avmento trae l’affascinante attore. E’ addio aDe? Non si arresta la vacanza della showgirl. Difatti, stando alle molteplici foto social, in queste ultime ore è all’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, con la sua famiglia. Chissà quale sarà la prossima meta, prima del tanto temuto rientro alla quotidianità., Can Yaman eDe– AltranotiziaMa come la villeggiatura anche il gossip, inerente la sua vita privata, non accenna a placarsi e, a tal proposito, si vociferapiù ostinatamente di un ...

