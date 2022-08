Beautiful | anticipazioni del 14 agosto | la paura di Brooke

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 agosto 2022), andrà in onda oggi 14il 63esimo episodio della 31esima stagione della soap che vede protagonista la famiglia Forrester ambientata a Los Angeles., la trama dell’episodio del 14Nel parlatorio del carcere, Hope e Liam, attraverso un vetro, si fanno forza a vicenda. Wyatt e Justin trovano un Bill combattivo come sempre, seppur avvilito di non poter fare niente per aiutare Liam. Ridge econtinuano a dibattere su Thomas . Lo stilista ritiene sia ragionevole immaginare che Liam enga dichiarato colpevole e dunque Hope a quel punto avrà bisogno della sua famiglia, che include anche Thomas.lo ritiene pericoloso, perché Thomas potrebbe vederla in un’ottica di romanticismo. La nuova puntata della soap andrà in onda a partire dalle 13:57 ...