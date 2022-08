(Di domenica 14 agosto 2022) La storia, per cancellare la leggenda. IlMonaco, che in estate ha persondowski (passato al Barcellona) si continua ad aggrappare al 19enne Musiala, in gol in tutte e tre le prime partite ...

AlfredoPedulla : Se #Kostic avesse qualche dubbio dopo il primo tempo (5-0 #Bayern a #Francoforte), la voglia di #Juve aumenterà - ETGazzetta : Bayern, il dopo-Lewa è... Musiala! Gol decisivo al Wolfsburg e record - jutuve : @AlexWolf009 Ho usato forse appositamente ma il binomio Conte Juve forse poteva portare qualcosa di buono anche in… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #BayernMonaco, per il dopo #Lewandowski spunta un nume nuovo dalla #PremierLeague. - ilmedvedeviano : @juanito92x La maggior parte dei giocatori di Real e Bayern, ad esempio, sono stati acquistati secondo questo crite… -

Ilcomincia con un brivido, con Davies che, su sponda di Wimmer, devia il pallone contro il ... Al 19' è Mané a portare avanti i suoi, ma il gol viene annullato dal Var che,un bellissimo ......(Germania) -i roboanti successi in Supercoppa di Germania contro il Lipsia e al debutto in Bundesliga in casa dell'Eintracht Francoforte, v ince ancora e resta a punteggio pieno ildi ...(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Tutto facile per il Bayern Monaco in casa contro il Wolfsburg, che esce sconfitto dall'Allianz Arena per 2-0. Decidono i ...Bundesliga 2022/2023, Bayern ok: 2-0 al Wolfsburg. In gol Musiala e Muller, annullata la rete dell'1-0 a Sadio Mane. Panchina per De Ligt ...