Basta Nzola | lo Spezia supera di misura l' Empoli

Finisce 1 - 0 per lo Spezia, che capitalizza al massimo la rete di, Empoli generoso, ma non ...Allo stadio Picco, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Picco, Spezia e Empoli si affrontano ... Nzola scatenato: lo Spezia comincia bene. L'Empoli non sfonda e va k.o. Vittoria di misura al Picco per la squadra di Gotti, che capitalizza al massimo il gol del vantaggio. I toscani ci provano fino all'ultimo, ma vanno a sbattere su un grande Dragowski ...Al Picco debutto vincente per i liguri di Gotti, che si godono la vena dell'attaccante già protagonista in Coppa Italia. Bella prestazione per i toscani di Zanetti, che restano però a bocca asciutta ...