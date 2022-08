(Di domenica 14 agosto 2022) LA- Allo stadio Picco si affrontavano due squadre che hanno proseguito in parallelo lo stesso percorso, che va dalla salvezza celebrata nella scorsa primavera al cambio in tandem dei due ...

kierrepalulone : @Ilariasigaudo chi hai? io nzola e basta lui - Dalla_SerieA : Basta Nzola: lo Spezia supera di misura l'Empoli - - Daniele20052013 : Spezia Empoli 1-0: basta Nzola, tre punti per gli Aquilotti - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #SpeziaEmpoli 1-0: Basta un lampo di Nzola ? - MasterblogBo : LA SPEZIA (ITALPRESS) – Dopo i due pareggi della scorsa stagione, è lo Spezia a vincere il terzo scontro diretto co… -

... un solo gol di scarto chee avanza per artigliare i tre punti e cominciare il campionato di ... DIRETTA/ Spezia Empoli (risultato finale 1 - 0):regala i 3 punti a Gotti Nella ripresa il ...LA SPEZIA " Dopo i due pareggi della scorsa stagione, è lo Spezia a vincere il terzo scontro diretto contro l'Empoli nella prima giornata di Serie A. A Gottiuna rete di, pur soffrendo a dismisura nel primo tempo. Esordisce con un ko invece Zanetti che dovrà rifarsi subito nel derby contro la Fiorentina domenica prossima. Una comprensibile fase ... Nella scorsa stagione s'era perso, con Motta non c'era feeling. Tutt'altra storia adesso: doppietta in Coppa Italia e gol-partita all'Empoli. Gotti se lo coccola: "È forte, abbia fiducia in se stesso" ...