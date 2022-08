Basciagoni in piscina, divertono i fan con dei momenti esilaranti: “Finita così…” (VIDEO) (Di domenica 14 agosto 2022) Basciagoni divertono i fan a bordo piscina con esilaranti momenti in questa domenica di relax: ecco cosa è emerso dai social Basciagoni, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni tra una meta e l’altra in questa estate stanno girando l’Italia e stanno incontrando tutti i loro fan. I due ex gieffini si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip e stanno continuando a vivere un’intensa storia d’amore. Alessandro e Sophie dopo la partecipazione al noto reality show di Canale 5 hanno lanciato il loro primo brand. I due ex gieffini hanno ideato una propria linea di gioielli che prende il nome “ASBC”, la collezione di gioielli è amatissima e soprattutto la più ricercata e richiesta. Mentre Alessandro con la sua console sta volando sempre più in alto serata dopo serata, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 14 agosto 2022)i fan a bordoconin questa domenica di relax: ecco cosa è emerso dai social, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni tra una meta e l’altra in questa estate stanno girando l’Italia e stanno incontrando tutti i loro fan. I due ex gieffini si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip e stanno continuando a vivere un’intensa storia d’amore. Alessandro e Sophie dopo la partecipazione al noto reality show di Canale 5 hanno lanciato il loro primo brand. I due ex gieffini hanno ideato una propria linea di gioielli che prende il nome “ASBC”, la collezione di gioielli è amatissima e soprattutto la più ricercata e richiesta. Mentre Alessandro con la sua console sta volando sempre più in alto serata dopo serata, ...

361_magazine : - Alessan49974889 : La piscina ci dà tante gioie, vederli così felici, sorridenti e giocherelloni è bellissimo quest' estate di gioie c… - Alessan49974889 : RT @marti_1901: Diciamo che non è MAI stata buttata in piscina dai…????????????#basciagoni - basciagonixever : RT @Claudia45554788: Ale e Sophie io vi avviso, nella nuova casa deve esserci la piscina. Deve, per forza. E anche un tavolo da biliardo.… - Giulia75465318 : RT @marti_1901: Diciamo che non è MAI stata buttata in piscina dai…????????????#basciagoni -