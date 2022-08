Barcellona, Xavi: “Tempo effettivo? Ridicolo che non ci sia. Troppe sceneggiate” (Di domenica 14 agosto 2022) “Tempo effettivo? Per me è Ridicolo non ci sia. Cosa aspettiamo per avere un Tempo effettivo? In questo modo non dovremmo stare a guardare se si aggiungono otto minuti o 22. Succedono ogni volta cose ridicole. Chissà, un giorno lo faremo pure noi. Non sto parlando contro il Rayo ora ma in generale. Penso che siamo l’unico sport senza Tempo effettivo. Se ci fosse si direbbe basta a queste sceneggiate”. Lo ha detto l’allenatore del Barcellona, Xavi dopo il pareggio per 0-0 contro il Rayo Vallecano. Come riporta AS, il tecnico chiede Tempo: “Non è stato segnare possibile. Il Rayo ha difeso bene. Creare ci è costato fatica più del dovuto ma abbiamo avuto comunque delle opportunità di segnare. Ma con le ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) “? Per me ènon ci sia. Cosa aspettiamo per avere un? In questo modo non dovremmo stare a guardare se si aggiungono otto minuti o 22. Succedono ogni volta cose ridicole. Chissà, un giorno lo faremo pure noi. Non sto parlando contro il Rayo ora ma in generale. Penso che siamo l’unico sport senza. Se ci fosse si direbbe basta a queste”. Lo ha detto l’allenatore deldopo il pareggio per 0-0 contro il Rayo Vallecano. Come riporta AS, il tecnico chiede: “Non è stato segnare possibile. Il Rayo ha difeso bene. Creare ci è costato fatica più del dovuto ma abbiamo avuto comunque delle opportunità di segnare. Ma con le ...

