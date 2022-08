Australia | spari in aeroporto a Canberra | scalo evacuato

(Di domenica 14 agosto 2022)– L’diinè statodopo che sarebbero stati sparati colpi di arma da fuoco all’interno del terminal. Lo riportano media locali. Secondo quanto riferito, glisarebbero stati uditi nell’atrio del check-in intorno alle 13.30 e un uomo sarebbe stato arrestato. (Fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.

all'aeroporto di Canberra in. Secondo quanto riferito, i colpi d'arma da fuoco sarebbero stati uditi nell'atrio del check - in intorno alle 13.30 ora locale e un uomo sarebbe stato ...
Spari e fuggi fuggi generale all'aeroporto di Canberra, in Australia, immediatamente evacuato. L'episodio nel terminal principale dello scalo aeroportuale, non si segnalano vittime né feriti.