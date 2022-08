Australia, paura all’aeroporto di Canberra, spari nella zona check-in: arrestato un uomo – Il Video (Di domenica 14 agosto 2022) paura all’aeroporto di Canberra, in Australia, dove un uomo ha sparato almeno sei colpi (ma secondo alcuni testimoni sarebbero di più) nell’area del check-in, portando all’evacuazione della struttura. L’uomo sospettato dell’attacco sarebbe già stato arrestato. La polizia ritiene che sia l’unico responsabile dell’incidente, e che la situazione è adesso sotto controllo. Non si segnalano vittime o feriti, e gli aerei erano a terra al momento degli spari. Nelle immagini che stanno circolando sui media Australiani, tuttavia, si vedono diversi fori di proiettile sulla facciata in vetro dell’aeroporto. La polizia, intervenuta dopo le segnalazioni di spari nel terminal principale dell’aeroporto, ha ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022)di, in, dove unha sparato almeno sei colpi (ma secondo alcuni testimoni sarebbero di più) nell’area del-in, portando all’evacuazione della struttura. L’sospettato dell’attacco sarebbe già stato. La polizia ritiene che sia l’unico responsabile dell’incidente, e che la situazione è adesso sotto controllo. Non si segnalano vittime o feriti, e gli aerei erano a terra al momento degli. Nelle immagini che stanno circolando sui mediani, tuttavia, si vedono diversi fori di proiettile sulla facciata in vetro dell’aeroporto. La polizia, intervenuta dopo le segnalazioni dinel terminal principale dell’aeroporto, ha ...

NNokats : @tizianamaiolo @GiorgiaMeloni @EnricoLetta Brava Tiziana , e solo un pezzo di merda senza educazione e rispetto han… - biancavschiller : Fortunatamente non sono mai stata schizzinosa ed impressionabile. In Australia ho visto serpenti uscire dai bagni e… - mp4e81 : @BarbascuraX Al posto della paura fa novanta tra poco il detto diventerà 'l'australia fa novanta', anche se detta c… - BarbascuraX : @mp4e81 L’ombra fa paura, ma l’Australia di più - LuigiTerenzi1 : @pfmajorino Il blocco navale è perfettamente legittimo, l'Australia lo mette in atto da anni. Paura che finisca il business...? -