Atletica, Stefano Mei: “Sogno i migliori Europei di sempre: battere il record di Spalato” (Di domenica 14 agosto 2022) Stefano Mei, Presidente della Fidal, si sta preparando per gli Europei 2022 di Atletica, che andranno in scena a Monaco dal 15 al 21 agosto. Il numero 1 azzurro è estremamente fiducioso in vista della rassegna continentale e ha espresso il proprio ottimismo nella consueta conferenza stampa della vigilia: “È stata una stagione incredibile per numero di eventi, non era mai accaduto di avere Mondiali ed Europei nello stesso anno, ma il concetto che è emerso, e che più mi piace, è la compattezza di questa squadra, la presenza di un nutrito gruppo di atleti che può far bene. Tokyo ha lasciato nel cuore, nella mente, nell’animo di ognuno la voglia di emulare e la consapevolezza di poterci provare, senza farsi prendere dal ‘braccino’. Vedo tanto spirito di appartenenza alla maglia azzurra, dagli allievi ai più ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)Mei, Presidente della Fidal, si sta preparando per gli2022 di, che andranno in scena a Monaco dal 15 al 21 agosto. Il numero 1 azzurro è estremamente fiducioso in vista della rassegna continentale e ha espresso il proprio ottimismo nella consueta conferenza stampa della vigilia: “È stata una stagione incredibile per numero di eventi, non era mai accaduto di avere Mondiali ednello stesso anno, ma il concetto che è emerso, e che più mi piace, è la compattezza di questa squadra, la presenza di un nutrito gruppo di atleti che può far bene. Tokyo ha lasciato nel cuore, nella mente, nell’animo di ognuno la voglia di emulare e la consapevolezza di poterci provare, senza farsi prendere dal ‘braccino’. Vedo tanto spirito di appartenenza alla maglia azzurra, dagli allievi ai più ...

