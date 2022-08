Atletica, quando gareggia Marcell Jacobs nei 100 metri agli Europei: orari precisi, dove vederlo in tv e perché è esentato dalle batterie (Di domenica 14 agosto 2022) Aumenta l’attesa in vista del ritorno in pista di Marcell Jacobs, che sarà impegnato nella giornata di martedì 16 agosto in occasione dei Campionati Europei di Atletica leggera 2022 a Monaco di Baviera (in Germania). Lo sprinter azzurro andrà a caccia di una medaglia nonostante i numerosi problemi fisici che hanno caratterizzato la sua stagione. In realtà le batterie dei 100 metri maschili andranno in scena già domani, lunedì 15, tuttavia il campione olimpico in carica è esentato e potrà debuttare direttamente in semifinale. I migliori 12 atleti della entry-list, in base ai personali stagionali, saltano infatti il primo turno. Insieme a Jacobs, non disputerà le batterie anche l’altro velocista italiano Chituru Ali ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Aumenta l’attesa in vista del ritorno in pista di, che sarà impegnato nella giornata di martedì 16 agosto in occasione dei Campionatidileggera 2022 a Monaco di Baviera (in Germania). Lo sprinter azzurro andrà a caccia di una meda nonostante i numerosi problemi fisici che hanno caratterizzato la sua stagione. In realtà ledei 100maschili andranno in scena già domani, lunedì 15, tuttavia il campione olimpico in carica èe potrà debuttare direttamente in semifinale. I migliori 12 atleti della entry-list, in base ai personali stagionali, saltano infatti il primo turno. Insieme a, non disputerà leanche l’altro velocista italiano Chituru Ali ...

lvnstov : @simpfordarkling @padfootcomfort cadrei in terra da quando sono atletica - Smargiasso1975_ : Comunque una squadra come l'Inter non avrebbe dovuto mettere in condizione l'arbitro di Lecce di favorire il Lecce,… - MishelNishku10 : @supersonico1986 Divock quando avrà una condizione atletica ottima farà sfracelli. - chiaroferragnoz : @naptam_10 @davide_luise @sscnapoli Un giocatore che non ha tecnica, non ha dribbling; ma perché non s’è dato all’a… - LaPresse_news : L'azzurro andrà alla ricerca di un titolo continentale che all'Italia manca da Praga 1978, quando lo vinse Pietro M… -