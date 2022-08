Atletica, iniziano gli Europei! Calendario, italiani in gara giorno per giorno, dove vederli in tv (Di domenica 14 agosto 2022) Domani, lunedì 15 agosto, inizieranno gli Europei 2022 di Atletica, evento che si concluderà poi il 21 agosto dopo una settimana che si preannuncia ricca di spettacolo. La rassegna continentale farà parte degli European Championships, competizione multisportiva su base europea aperta anche ad altre otto discipline. In casa Italia sono ben 101 gli atleti convocati. Ricordiamo che, da regolamento, i primi dodici delle liste stagionali per le specialità dei 100, 200, 400, 100hs-110hs e 400hs sono esentati dal primo turno. Per quanto riguarda il Bel Paese non gareggeranno dunque nelle batterie Marcell Jacobs e Chituru Ali (100), Filippo Tortu e Dalia Kaddari (200), José Bencosme e Ayomide Folorunso (400hs). Gli Europei 2022 di Atletica si potranno vedere in diretta tv su RaiSport (al mattino) e Rai 2 (al pomeriggio/sera) e in diretta streaming su RaiPlay. ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Domani, lunedì 15 agosto, inizieranno gli Europei 2022 di, evento che si concluderà poi il 21 agosto dopo una settimana che si preannuncia ricca di spettacolo. La rassegna continentale farà parte degli European Championships, competizione multisportiva su base europea aperta anche ad altre otto discipline. In casa Italia sono ben 101 gli atleti convocati. Ricordiamo che, da regolamento, i primi dodici delle liste stagionali per le specialità dei 100, 200, 400, 100hs-110hs e 400hs sono esentati dal primo turno. Per quanto riguarda il Bel Paese non gareggeranno dunque nelle batterie Marcell Jacobs e Chituru Ali (100), Filippo Tortu e Dalia Kaddari (200), José Bencosme e Ayomide Folorunso (400hs). Gli Europei 2022 disi potranno vedere in diretta tv su RaiSport (al mattino) e Rai 2 (al pomeriggio/sera) e in diretta streaming su RaiPlay. ...

IlBlogdiAndy : Domani iniziano Europei Atletica a #Munich2022 - Quelchepassa : @ridemyparkinson e domani iniziano quelli di atletica....bella questa idea, ma non è facile reggerla fuori dalle settimane olimpiche ?? - ematr_86 : @themostcurly @iamGM8 @FilippoTortu lunedì iniziano anche gli European Championships di atletica e ne vedremo delle belle... - yourdad_a : RT @giannacheballa: Tutti: iniziano la preparazione atletica per il campionato. La Powervolley invece ha il teuzzo in giro per la Sicilia c… - Alina58264185 : Ma iniziano gli #Europei di nuoto, ginnastica artistica e atletica praticamente tutti assieme? Ho capito bene??? ?? #Roma2022 -