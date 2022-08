Atletica: Europei al via domani, in gara 29 azzurri (Di domenica 14 agosto 2022) Monaco, 14 ago. - (Adnkronos) - Nel giorno di Ferragosto scattano a Monaco di Baviera gli Europei di Atletica, con 29 azzurri subito in gara. Al mattino si assegnano le prime medaglie nella maratona, sulle strade del centro, che vedrà in azione sette atleti italiani: donne dalle ore 10.30 con Giovanna Epis e Anna Incerti, uomini alle 11.30 con Iliass Aouani, Daniele Meucci, Stefano La Rosa, Daniele D'Onofrio e René Cuneaz per correre lungo i quattro giri del circuito nel cuore della città con partenza e arrivo a Odeonsplatz. In palio i titoli individuali e anche a squadre. Nella sessione del mattino all'Olympiastadion sono attesi invece nove azzurri a cominciare del turno eliminatorio nel getto del peso, alle 10.00: in pedana Nick Ponzio, Leonardo Fabbri e Sebastiano Bianchetti. Qualificazione diretta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Monaco, 14 ago. - (Adnkronos) - Nel giorno di Ferragosto scattano a Monaco di Baviera glidi, con 29subito in. Al mattino si assegnano le prime medaglie nella maratona, sulle strade del centro, che vedrà in azione sette atleti italiani: donne dalle ore 10.30 con Giovanna Epis e Anna Incerti, uomini alle 11.30 con Iliass Aouani, Daniele Meucci, Stefano La Rosa, Daniele D'Onofrio e René Cuneaz per correre lungo i quattro giri del circuito nel cuore della città con partenza e arrivo a Odeonsplatz. In palio i titoli individuali e anche a squadre. Nella sessione del mattino all'Olympiastadion sono attesi invece novea cominciare del turno eliminatorio nel getto del peso, alle 10.00: in pedana Nick Ponzio, Leonardo Fabbri e Sebastiano Bianchetti. Qualificazione diretta ...

ElisaDospina : RT @GaiaPic: A @Tokyo2020 dodicesima, quarta al Mondiale. La crescita esponenziale di Sara Fantini, la martellista che vuole il podio all’E… - Sport_Fair : Iniziano anche gli #Europei di #atletica: il programma della prima giornata e gli italiani in gara - sportface2016 : #Atletica, #Munich2022: 29 azzurri al via a Ferragosto - atleticaitalia : ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? In DIRETTA STREAMING e on demand su - marvelousmrs18 : Europei di atletica, europei di nuoto, 3500 ori argento bronzi, non se ne capisce più niente e si è perso il conto… -