Atletica, Antonio La Torre: “Stano insegna a ragionare, Jacobs è allegro. Tamberi, fatti il regalo di nozze” (Di domenica 14 agosto 2022) A Ferragosto incominceranno gli Europei 2022 di Atletica. L’Italia si presenterà a Monaco con grandi ambizioni, dopo le trionfali Olimpiadi di Tokyo 2020 e dopo i comunque positivi Mondiali di Eugene del mese scorso. Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale, ha incitato i 98 azzurri nel consueto discorso della vigilia: “Non ci possiamo più nascondere, non possiamo tirarci indietro”. Il Professore ha proseguito: “Dopo aver scavallato Eugene, con tutte le sue problematiche, qui inizia il biennio decisivo per l’Atletica italiana a meno di 24 mesi dalle Olimpiadi di Parigi. Ognuno è qui per misurare la consapevolezza di sé: per alcuni si tratta di capire se possono stare in un contesto internazionale di alto livello, per altri c’è la possibilità di giocarsela fino in fondo”. Sugli assenti di lusso: “Palmisano, ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) A Ferragosto incominceranno gli Europei 2022 di. L’Italia si presenterà a Monaco con grandi ambizioni, dopo le trionfali Olimpiadi di Tokyo 2020 e dopo i comunque positivi Mondiali di Eugene del mese scorso.La, Direttore Tecnico della Nazionale, ha incitato i 98 azzurri nel consueto discorso della vigilia: “Non ci possiamo più nascondere, non possiamo tirarci indietro”. Il Professore ha proseguito: “Dopo aver scavallato Eugene, con tutte le sue problematiche, qui inizia il biennio decisivo per l’italiana a meno di 24 mesi dalle Olimpiadi di Parigi. Ognuno è qui per misurare la consapevolezza di sé: per alcuni si tratta di capire se possono stare in un contesto internazionale di alto livello, per altri c’è la possibilità di giocarsela fino in fondo”. Sugli assenti di lusso: “Palmisano, ...

OA_Sport : Atletica: da Jacobs a Tortu passando per la 4x100 e non solo. Antonio La Torre a tutta pista (e non solo) sugli Eur… -