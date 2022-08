Asili, la soddisfazione della Lega: 35 milioni di euro alla Campania per ambienti didattici innovativi (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il ministero dell’Istruzione ha destinato alla Campania 35.100.000 euro grazie al Bando PON ambienti didattici Innovativi per la Scuola dell’Infanzia, finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali: 17.325.000 euro in provincia di Napoli, 2.775.000 euro in provincia di Avellino, 1.800.000 euro in provincia di Benevento, 5.475.000 in provincia di Caserta, 7.725.000 in provincia di Salerno. Un impegno finanziario reso possibile grazie al lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Rossano Sasso e utile per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per garantire lo sviluppo delle abilità ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il ministero dell’Istruzione ha destinato35.100.000grazie al Bando PONInnovativi per la Scuola dell’Infanzia, finalizzatorealizzazione diinnovativi nelle scuole dell’infanzia statali: 17.325.000in provincia di Napoli, 2.775.000in provincia di Avellino, 1.800.000in provincia di Benevento, 5.475.000 in provincia di Caserta, 7.725.000 in provincia di Salerno. Un impegno finanziario reso possibile grazie al lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Rossano Sasso e utile per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per garantire lo sviluppo delle abilità ...

