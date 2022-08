ASCOLTI TV 13 AGOSTO 2022: L’OMAGGIO A PIERO ANGELA (14,9%), LO SHOW DEI RECORD (11,9%), SERGIO LEONE (8,3%), OTTIMO IL NUOTO (10,9%) (Di domenica 14 agosto 2022) ASCOLTI TV 13 AGOSTO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Azzurro: Storie di Mare – xTg1 + Dialogo – 769 20.18 + 816 20.03Il Meglio di Weekly – 829 18.76 + 704 17.85Il Meglio di Weekly – 561 15.10Buongiorno Benessere Estate – 668 13.97Linea Verde Sentieri – 1039 15.61Linea Verde 100 – 1998 19.79Tg1 – 3385 28.81Linea Blu – 1494 14.60Passaggio a Nord-Ovest – 959 11.49A Sua Immagine – 714 9.37 + 789 10.68Tg1 + Il Gusto dell’Estate – 893 12.04 + 762 10.09Reazione a Catena – 1760 20.57Reazione a Catena – 2750 26.25Tg1 – xTecheTecheTè – xSuperQuark – 1685 14.90 x x xProfessore per Amore – x Prima Pagina – xTg5 – 947 23.56Scoperta Parchi Nazionali – 533 12.20Viaggiatori – 374 10.13Magnifica Italia – ndForum (R) – 1126 16.98Tg5 – 2368 21.05Beautiful – 1809 15.90Come Sorelle – 1279 ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 14 agosto 2022)TV 13· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Azzurro: Storie di Mare – xTg1 + Dialogo – 769 20.18 + 816 20.03Il Meglio di Weekly – 829 18.76 + 704 17.85Il Meglio di Weekly – 561 15.10Buongiorno Benessere Estate – 668 13.97Linea Verde Sentieri – 1039 15.61Linea Verde 100 – 1998 19.79Tg1 – 3385 28.81Linea Blu – 1494 14.60Passaggio a Nord-Ovest – 959 11.49A Sua Immagine – 714 9.37 + 789 10.68Tg1 + Il Gusto dell’Estate – 893 12.04 + 762 10.09Reazione a Catena – 1760 20.57Reazione a Catena – 2750 26.25Tg1 – xTecheTecheTè – xSuperQuark – 1685 14.90 x x xProfessore per Amore – x Prima Pagina – xTg5 – 947 23.56Scoperta Parchi Nazionali – 533 12.20Viaggiatori – 374 10.13Magnifica Italia – ndForum (R) – 1126 16.98Tg5 – 2368 21.05Beautiful – 1809 15.90Come Sorelle – 1279 ...

Su Rai 2 gli Europei di Nuoto registrano in media il 10.9% dalle 17:59 alle 20:07, con punte al 15.3% dalle 18:28

#AscoltiTV | Sabato 13 agosto 2022 Piero Angela vince la serata (14.9%)

#Superquark vince con il 14.9%, #LoShowDeiRecord in replica all'11.9%

Ascolti da domenica 7 a sabato 13 agosto 2022: sale The Bachelorette (3,3 mi…

Ascolti tv sabato 13 agosto 2022