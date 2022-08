Arrampicata sportiva, Europei 2022: Janja Garnbret ancora d’oro con la Slovenia nel boulder (Di domenica 14 agosto 2022) Janja Garnbret si conferma regina a Monaco di Baviera (Germania) negli Europei 2022 per quanto riguarda l’Arrampicata sportiva. La slovena, dominatrice ieri nel lead, svetta anche nella disciplina del boulder chiudendo la battaglia per la medaglia d’oro con il punteggio di 2T4z 2 5. La 23enne nativa di Slovenj Gradec, padrona assoluta della semifinale di questa mattina ed assoluta favorita per il successo finale, ha lottato a più riprese per il podio contro la tedesca Hannah Meul e la francese Oriane Bertone. Quest’ultima ha dovuto cedere nel finale alla padrona di casa che con il punteggio di 2T3z 3 4 ha saputo battere la transalpina, che non è riuscita a fare meglio di 2T3z 7 7. Quarto posto per la belga Chloé Caulier (1T3z 4 7) davanti alla ceca ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)si conferma regina a Monaco di Baviera (Germania) negliper quanto riguarda l’. La slovena, dominatrice ieri nel lead, svetta anche nella disciplina delchiudendo la battaglia per la medagliacon il punteggio di 2T4z 2 5. La 23enne nativa di Slovenj Gradec, padrona assoluta della semifinale di questa mattina ed assoluta favorita per il successo finale, ha lottato a più riprese per il podio contro la tedesca Hannah Meul e la francese Oriane Bertone. Quest’ultima ha dovuto cedere nel finale alla padrona di casa che con il punteggio di 2T3z 3 4 ha saputo battere la transalpina, che non è riuscita a fare meglio di 2T3z 7 7. Quarto posto per la belga Chloé Caulier (1T3z 4 7) davanti alla ceca ...

