Arrampicata sportiva | Europei 2022 | Filip Schenk accede in finale nel Lead | miglior punteggio per Jakob Schubert

Filip Schenk accede in finale nel Lead, miglior punteggio per Jakob Schubert

Filip Schenk conquista un posto nella finale europea del Lead maschile agli Europei di Arrampicata sportiva, competizione che si sta svolgendo in quel di Monaco di Baviera (Germania). L'altoatesino si conferma tra i migliori ottenendo per il secondo giorno consecutivo un posto nella lotta per le medaglie. L'azzurro ha strappato l'accesso alla finale con il punteggio di '40' al termine di una competizione dominata dall'austriaco Jakob Schubert. Quest'ultimo ha fatto la differenza completando la semifinale in '46+' davanti al ceco Adam Ondra (43+) ed allo sloveno Luka Poto?ar (43+). Nella lotta per l'oro vedremo in azione anche l'iberico Alberto Gines Lopez (43).

