(Di domenica 14 agosto 2022), durante una lunga intervista tra le pagine del Corriere della Sera, ha risposto alla domanda che le fanno in moltissimi negli ultimi tempi: “Come mai è dimagrita così tanto?”.è dimagrita tanto?to ilSemplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata molto male e ho smesso di mangiare.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Arisa svela perché ha perso tanti chili: “Ecco il motivo del mio dimagrimento” - GDS_it : Nuovo look per #arisa . La cantante svela la nuova capigliatura sui social: capelli cortissimi biondo platino. Una… - IsaeChia : Arisa svela cosa si cela dietro al suo dimagrimento: 'Ecco perché avevo smesso di mangiare' La prof di #Amici22 ha… -

I professori per la nuova edizione del talent saranno per quanto riguarda il canto Rudi Zerbi, Lorella Cuccarini eal posto diAnna Pettinelli, mentre per il ballo i docenti per la prossima ......Peparini e Anna Pettinelli dovrebbero lasciare il loro posto di professori a Emanuel Lo e(... 2022 Veronica Peparinicome è nata la storia con Andreas Muller: il particolare su Amici che ...Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa ... Adesso quella ragazzina lì è una donna che il 20 di Agosto festeggerà i suoi 40 anni di vita. E a svelare con chi trascorrerà quel giorno tanto importante è ...Nuovo look per Arisa . La cantante svela la nuova capigliatura sui social: capelli cortissimi biondo platino. Una nuova acconciatura a pochi giorni ...