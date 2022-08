Antonio Alberto Moretti, chi è il marito di Rosanna Vaudetti: “Lo sento sempre con me” (Di domenica 14 agosto 2022) Antonio Alberto Moretti è stato per 55 anni il marito della celebre annunciatrice Rosanna Vaudetti. Il regista televisivo è morto il 7 ottobre 2020, a 88 anni, dopo una lunga malattia. La “signorina Buonasera” e Moretti si erano sposati nel 1965 e dal loro lunga storia d’amore sono nati due figli, Leonardo e Federico. “Antonio ha chiesto di sposarmi mentre eravamo in macchina, intenti a chiacchierare. Io lo baciai e me ne andai. Il giorno dopo mi chiamò chiedendomi cosa significasse. Era un sì. Da quel momento non ci siamo più lasciati”, ha raccontato l’annunciatrice in diverse occasioni. Moretti, avvocato, dagli anni ’60 si dedicò alla regia televisiva: “Giochi in famiglia” presentato da Mike Bongiorno (1966), “Discoring” e “Secondo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 agosto 2022)è stato per 55 anni ildella celebre annunciatrice. Il regista televisivo è morto il 7 ottobre 2020, a 88 anni, dopo una lunga malattia. La “signorina Buonasera” esi erano sposati nel 1965 e dal loro lunga storia d’amore sono nati due figli, Leonardo e Federico. “ha chiesto di sposarmi mentre eravamo in macchina, intenti a chiacchierare. Io lo baciai e me ne andai. Il giorno dopo mi chiamò chiedendomi cosa significasse. Era un sì. Da quel momento non ci siamo più lasciati”, ha raccontato l’annunciatrice in diverse occasioni., avvocato, dagli anni ’60 si dedicò alla regia televisiva: “Giochi in famiglia” presentato da Mike Bongiorno (1966), “Discoring” e “Secondo ...

