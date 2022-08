Ambiente, i cambiamenti climatici al primo posto tra le preoccupazioni degli italiani (Di domenica 14 agosto 2022) Solo la metà dei cittadini italiani è preoccupata per la qualità dell’aria che respira, circa il 40% delle persone over 14 anni teme per l’inquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti. La distruzione delle foreste, che nel 1998 preoccupava il 25,2% della popolazione, oggi non va oltre il 22,3%, mentre solo una persona su cinque guarda con apprensione al dissesto idrogeologico, con un calo notevole rispetto al 34% di 25 anni fa. E sì che nel frattempo di disastri e catastrofi dovute al cattivo uso del suolo, ne abbiamo visti tanti, con vittime e danni per miliardi di euro. Dall’indagine Istat che ha coinvolto 45mila persone, emerge un quadro contraddittorio, con gli italiani che dimostrano di conoscere abbastanza bene le principali tematiche ambientali, ma allo stesso tempo di non sentirsene particolarmente preoccupati. un seracco del ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 14 agosto 2022) Solo la metà dei cittadiniè preoccupata per la qualità dell’aria che respira, circa il 40% delle persone over 14 anni teme per l’inquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti. La distruzione delle foreste, che nel 1998 preoccupava il 25,2% della popolazione, oggi non va oltre il 22,3%, mentre solo una persona su cinque guarda con apprensione al dissesto idrogeologico, con un calo notevole rispetto al 34% di 25 anni fa. E sì che nel frattempo di disastri e catastrofi dovute al cattivo uso del suolo, ne abbiamo visti tanti, con vittime e danni per miliardi di euro. Dall’indagine Istat che ha coinvolto 45mila persone, emerge un quadro contraddittorio, con gliche dimostrano di conoscere abbastanza bene le principali tematiche ambientali, ma allo stesso tempo di non sentirsene particolarmente preoccupati. un seracco del ...

Luce_news : Ambiente, i cambiamenti climatici al primo posto tra le preoccupazioni degli italiani - Enricopalacino : RT @rinnovabiliit: ?? Uno studio mostra che la scienza ha prove a sufficienza per attribuire al #climatechange antropico l’intensificazione… - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: Per fronteggiare il #cambiamentoclimatico, un team del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha proposto di crear… - rinnovabiliit : ?? Uno studio mostra che la scienza ha prove a sufficienza per attribuire al #climatechange antropico l’intensificaz… - RDelGrosso : Però finanzia il WWF e ha investito 15 milioni di dollari per la protezione dell’ambiente e per far fronte ai cambi… -