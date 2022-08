Alla Roma basta Cristante per battere la Salernitana (Di domenica 14 agosto 2022) Roma – Ottantuno giorni dopo la vittoriosa finale di Tirana la Roma torna in campo per un impegno ufficiale, e lo fa sfidando la Salernitana all’Arechi. Mourinho si affida ai fedelissimi della scorsa stagione più Dybala, lasciando un po’ a sorpresa in panchina Matic. Cristante-goal e Roma in vantaggio La prima grande pAlla goal è Romanista e capita sui piedi di Zaniolo, il quale intercetta un passaggio di Coulibaly e si invola verso il limite dell’area, da dove il suo mancino sfiora il palo. Al decimo ancora pericoloso il numero 22, bravo a stoppare un lancio di Mancini e sfortunato nella grande respinta di Sepe. Dieci minuti dopo si vede anche la Salernitana con Bonazzoli, il cui mancino impegna severamente Rui Patricio. A metà primo tempo azione in ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 agosto 2022)– Ottantuno giorni dopo la vittoriosa finale di Tirana latorna in campo per un impegno ufficiale, e lo fa sfidando laall’Arechi. Mourinho si affida ai fedelissimi della scorsa stagione più Dybala, lasciando un po’ a sorpresa in panchina Matic.-goal ein vantaggio La prima grande pgoal ènista e capita sui piedi di Zaniolo, il quale intercetta un passaggio di Coulibaly e si invola verso il limite dell’area, da dove il suo mancino sfiora il palo. Al decimo ancora pericoloso il numero 22, bravo a stoppare un lancio di Mancini e sfortunato nella grande respinta di Sepe. Dieci minuti dopo si vede anche lacon Bonazzoli, il cui mancino impegna severamente Rui Patricio. A metà primo tempo azione in ...

