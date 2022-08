Al Festival dei Sapori di Paupisi arrivano gli ispettori nazionali della Sagra di Qualità

NTR24 : Al Festival dei Sapori-49esima Sagra del Cecatiello gli ispettori nazionali della Sagra di Qualità… - manuelakusterma : RT @RosaPolacco: Sarebbe bello pensare a una maratona di lettura dei libri di Salman Rushdie, una staffetta nei festival di agosto e settem… - palermo24h : Il messinese Alessandro Russo alla conquista dei festival internazionali con il corto Roadside - ag_notizie : Problemi all'impianto audio, salta concerto dei Subsonica alla Valle dei Templi - ag_notizie : Principio d'incendio all’impianto elettrico, salta concerto dei Subsonica alla Valle dei Templi… -

CorriereRomagna

Questa volta, però, non sono i disordinitifosi a causare il rinvio di Lorient - Lione , ma ilinterceltico che si è svolto allo stadio Moustoir di Lorient ed ha reso impraticabile il ......che saranno protagoniste al"Incontro con la Multivisione", in programma a Bra dal 4 al 6 novembre. In caso di maltempo l'evento, organizzato dal Comune di Bra e dall'Associazione Amici... Imola, Ferragosto in pista e al festival dei gonfiabili Badolato – Musica, danza, arte, teatro, cinema, libri e approfondimenti sull’attualità sono le componenti del menù preparato dall’associazione Elicriso per la sesta edizione del suo “Insegui l’Arte – ...Tra standing ovation e brindisi collettivi, un successo la 12esima edizione Vino, musica, jazz, storia e cultura, in una location unica come il “Museo Archeologico Nazionale di Volcei” a Buccino L’ant ...