Afghanistan, un anno di Talebani – È iniziata la partita asiatica: dalla Cina all'Uzbekistan, ecco chi cerca di fare affari nel Paese (Di domenica 14 agosto 2022) In un momento in cui gli occhi del mondo sono puntati verso altre latitudini, a fine luglio si è tenuta a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, una conferenza internazionale sull'Afghanistan. La più importante da quando i Talebani sono tornati al potere. L'evento ha visto la partecipazione di un centinaio di delegazioni in rappresentanza di 30 Paesi che hanno avuto modo di confrontarsi con i leader del movimento fondamentalista. Ai lavori hanno preso parte anche funzionari del governo degli Stati Uniti, dell'Onu e dell'Unione europea, ma è stato evidente come la conferenza abbia sancito una volta di più che la vicenda afgana è ormai quasi esclusivamente una partita asiatica. Durante i lavori si è registrata l'ennesima dichiarazione dei Talebani sul loro rifiuto di ...

