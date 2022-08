Afghanistan, la storia di Fatima, in Italia grazie a un corridoio umanitario: “Con il ritorno dei talebani ho perso lavoro e libertà” (Di domenica 14 agosto 2022) Il 15 agosto 2021 segna la data del ritorno dei talebani a Kabul. Fatima (nome di fantasia) racconta la sua storia e ringrazia il paese che l’ha accolta rinnovando la volontà di impegnarsi ancora di più per i diritti umani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Il 15 agosto 2021 segna la data deldeia Kabul.(nome di fantasia) racconta la suae ringrazia il paese che l’ha accolta rinnovando la volontà di impegnarsi ancora di più per i diritti umani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

