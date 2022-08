Il Denaro

Allo StadioGiovanni Cornacchia di Pescara l' Inter crolla per 4 - 2 sotto i colpi del Villarreal , ... Al 66' accorcia le distanze D'Ambrosio che mette in rete un cross di Dimarcoda ...... dislocati in diverse aree di viale. Tanti gli ospiti per questa edizione estiva 2022: ... in Italia anche se a volte la tentazione di non continuare ci hala mente, ma come si dice ... Adriatico, sfiorato lo scontro Usa-Russia. Ammiraglia Nato bloccata da nave e caccia di Putin - Ildenaro.it Sono centinaia, invadono le coste e minacciano turisti e bagnanti. È allerta meduse in decine di spiagge italiane, da nord a sud della penisola. Colpa soprattutto delle ondate di caldo ...Quattro salvataggi in poche ore tra Villa Rosa e Alba Adriatica nel Teramano: un bagnino e una bimba finiscono in ospedale. Quella di mercoledì è stata una giornata molto ...