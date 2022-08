Accostato più volte al Napoli: adesso può finire alla Juventus! (Di domenica 14 agosto 2022) Uno dei vecchi obiettivi del Napoli può adesso andare alla Juventus. Si tratta di Emerson Palimeri che per lungo tempo è stato nel mirino di Cristiano Giuntoli e più volte Accostato al club partenopeo. Il terzino italobrasiliano classe ’94 è attualmente un giocatore del Chelsea ed ha un contratto con la società inglese fino alla fine di giugno 2024. FOTO: Getty Images, Emerson Palmieri Juventus-Emerson: la trattativa Secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola di TuttoSport, Emerson Palmieri è diventato un obiettivo della Juventus. L’esterno mancino andrebbe a sostituire in casa bianconera Luca Pellegrini, ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 all’Eintracht Francoforte. Dopo un’esperienza in prestito al Lione, il terzino sinistro potrebbe tornare in ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 14 agosto 2022) Uno dei vecchi obiettivi delpuòandareJuventus. Si tratta di Emerson Palimeri che per lungo tempo è stato nel mirino di Cristiano Giuntoli e piùal club partenopeo. Il terzino italobrasiliano classe ’94 è attualmente un giocatore del Chelsea ed ha un contratto con la società inglese finofine di giugno 2024. FOTO: Getty Images, Emerson Palmieri Juventus-Emerson: la trattativa Secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola di TuttoSport, Emerson Palmieri è diventato un obiettivo della Juventus. L’esterno mancino andrebbe a sostituire in casa bianconera Luca Pellegrini, ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 all’Eintracht Francoforte. Dopo un’esperienza in prestito al Lione, il terzino sinistro potrebbe tornare in ...

