A Taiwan visita delegazione Usa guidata da senatore Markey (Di domenica 14 agosto 2022) Il senatore democratico Ed Markey guida la delegazione del Congresso Usa che è atterrata a Taipei, a 12 giorni dalla visita della speaker della Camera Nancy Pelosi. Lo riferisce l'agenzia statale Cna. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Ildemocratico Edguida ladel Congresso Usa che è atterrata a Taipei, a 12 giorni dalladella speaker della Camera Nancy Pelosi. Lo riferisce l'agenzia statale Cna. ...

berlusconi : La visita della Presidente Pelosi a Taiwan è stato il pretesto che Pechino ha colto per una prova di forza, che tro… - AmbCina : Sei motivi per cui la visita di #Pelosi a #Taiwan è un errore: 1??Rinuncia agli impegni passati 2??Calpesta il di… - AmbCina : Il Ministero degli Affari Esteri annuncia contromisure in risposta alla visita di #NancyPelosi a #Taiwan. 1. Annul… - EffeBoccia : Nuova visita ufficiale degli #Usa a #Taiwan, arriva una delegazione del Senato americano. Pochi minuti fa il Minis… - fisco24_info : A Taiwan visita delegazione Usa guidata da senatore Markey: Dopo scontro con Pechino per visita Pelosi. Focus su bi… -